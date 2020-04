Centrum voor Cybersecurity waarschuwt voor valse webshops met mondmaskers JG

23 april 2020

15u13

Bron: Belga 2 Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt voor een online zoektocht naar mondmaskers. De afgelopen weken werden meer dan duizend nieuwe .be-domeinnamen geregistreerd met een verwijzing naar het coronavirus. Een deel daarvan zijn valse webshops die door fraudeurs werd gecreëerd, stelt het CCB vast. Om internetgebruikers te beschermen, heeft het cybersecuritycentrum enkele tips opgesteld.

De afgelopen weken werden 1.165 nieuwe .be-domeinnamen geregistreerd met een verwijzing naar Covid-19, en meer specifiek naar mondmaskers. Een deel van deze domeinen is waarschijnlijk geregistreerd door criminelen die ze willen gebruiken om valse websites en webshops te lanceren, aldus het CCB.

In de maand maart ontving het centrum zo dagelijks gemiddeld meer dan 8.600 verdachte berichten, waarvan 4.500 verdachte unieke URL's geblokkeerd konden worden. Voor de maand april ging het om gemiddeld 11.000 verdachte berichten per dag. "Het fenomeen zit in de lift, maar de internetgebruiker heeft gelukkig steeds vaker de reflex om deze berichten naar verdacht@safeonweb.be door te sturen", aldus Miguel De Bruycker, directeur van het CCB.

Vaak wordt de internetgebruiker via een phishingbericht aangemoedigd om naar een valse website of webshop te surfen om mondmaskers te kopen. DNS Belgium, die instaat voor het beheer van de .be-domeinnamen, houdt echter dagelijks een oogje in het zeil. "Wie probeert te registreren met valse gegevens loopt tegen de lamp. Onze focus op cybersecurity is een van onze prioriteiten, maar het blijft uiteraard belangrijk om waakzaam te zijn", zegt Philip Du Bois van DNS Belgium.

Tips

Om internetgebruikers hiervoor te beschermen, geeft het centrum drie tips mee. Ten eerste vraagt het CCB om altijd kritisch te zijn. "Als het aanbod te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar", luidt het. De kans bestaat dat de bestelde producten nooit geleverd worden of dat het namaak is. De tweede tip houdt dan ook in om bij voorkeur alleen te kopen bij webwinkels die je vertrouwt. Gebruik geen webshop waarbij geen naam, adres en ondernemingsnummer vermeld zijn, luidt het. Ten derde vraagt het centrum om nooit op een link in een sms of e-mail te klikken. De kans is namelijk groot dat je naar een valse website of webshop wordt geleid.

