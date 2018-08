Centrum van Berlaar vol rook door uitslaande brand in gebouwencomplex SVM

15 augustus 2018

15u37

Bron: Belga 121 In Berlaar is vanmiddag brand uitgebroken in een gebouwencomplex in het dorpscentrum met onder meer een opslagplaats, twee handelszaken en enkele woningen daarboven. De brand is intussen onder controle, maar gaat nog steeds gepaard met hevige rookontwikkeling. Verschillende straten rond de Markt blijven nog een tijd afgesloten en een twintigtal omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd naar een nabijgelegen woonzorgcentrum.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend. Ook de omvang van de schade in elk van de onderdelen van het complex zal pas later moeten blijken. "Het gaat om een ingewikkeld gebouwencomplex en we zijn nog niet zeker waar de brand precies is ontstaan en wat zich daar bevond", zegt politiewoordvoerster Katrien De Coninck. "Onze eerste zorg is nu de brand onder controle houden en laten nablussen door de brandweer. Er is geen sprake van gewonden, ook niet door de rookontwikkeling."

Burgemeester Walter Horemans (CD&V) laat weten dat de geëvacueerden eten en drinken zullen krijgen in het woonzorgcentrum en vermoedelijk later op de avond weer naar huis zullen kunnen. De politie roept op om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.

Omgeving #Berlaar #markt sluit ramen en deuren en zet ventilatiesystemen uit. Rook is nooit gezond! LP Berlaar-Nijlen(@ LPBerlaarNijlen) link

Door een #brand is het centrum van #Berlaar momenteel niet bereikbaar. Gelieve omgeving Markt / Legrellestraat te mijden tot nader bericht.

Doorgaand verkeer van #Lier of #Koningshooikt richting #Berlaar kan... https://t.co/6nHVluOCZU LP Berlaar-Nijlen(@ LPBerlaarNijlen) link