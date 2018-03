Center Parcs sluit kinderspeelhallen na inval Kansspelcommissie mvdb

13 maart 2018

08u20

Bron: Het Nieuwsblad - VRT 6 Center Parcs sluit voorlopig de speelhallen voor kinderen in de vestigingen De Vossemeren (Lommel) en Erperheide (Peer), zo meldt Het Nieuwsblad.

De Kansspelcommissie viel vrijdag binnen in de vakantieparken na een reportage van het VRT-programma Pano. Uit de reportage was gebleken dat de Center Parcs-vakantieparken een kinderspeelhal hebben waar de allerkleinsten kunnen spelen met gokelementen die erg lijken op roulette en jackpot. In elk park zijn uiteindelijk twee toestellen verzegeld.

De arcadehallen bleven nog open, maar zijn nu toch dicht. Center Parcs wil zich nu volledig in regel stellen met de Belgische wetgeving, aldus een woordvoerder op de VRT-radio.