Celstraffen tot zeven jaar voor Belgische importeurs die cocaïne in marmer verstopten KVE

06 juli 2018

18u42

Bron: Belga 0 De Belgische tak van een internationale drugsbende die vanuit Brazilië, Colombia en Ecuador grote hoeveelheden cocaïne verstopt in marmer transporteren naar ons land, hebben gevangenisstraffen van vier tot zeven jaar gekregen. Hoeveel cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons land werd verscheept is niet bekend.

In enkele onderschepte blokken marmer alleen al werd 2,5 ton van het witte goedje gevonden. Toen de blokken in maart 2016 onderschept werden sprak het parket van de 'grootste inbeslagname van cocaïne ooit op Limburgse bodem'. De straatwaarde van de in beslag genomen drugs bedroeg toen minstens 75 miljoen euro.



Op de beklaagdenbank in de Hasseltse rechtbank zaten vijf beklaagden die twee jaar lang hun vier firma's (Inter Marmer Trading uit Heist-op-den-berg, Stone4World en Natural Stone Company uit Lommel, Artifex Max uit Overpelt red.) gebruikten om op grote schaal marmeren blokken vanuit Brazilië en Ecuador naar ons land te laten brengen.

Weer aan elkaar gelijmd

In sommige blokken marmer verstopte de organisatie grote hoeveelheden cocaïne. Eens de drugs verstopt waren werden de blokken terug aan elkaar gelijmd. De met drugs gevulde blokken werden dan samen met verschillende 'drugsvrije' blokken marmer in containers op de boot naar Antwerpen gezet om via ons land naar Nederland en Spanje te worden uitgevoerd. In totaal zouden er 68 containers met marmerblokken geëxporteerd zijn naar de vier firma's.

Enkele maanden later werden twee leveringen onderschept door het Belgische parket in Antwerpen. De blokken werden daarna gevolgd naar Lommel, waar in het weekend van 27 en 28 maart een huiszoeking plaatsvond in de loodsen die de bedrijven gebruikten.

Drie van de vijf beklaagden kregen gevangenisstraffen van vier tot zeven jaar van de Hasseltse strafrechter. Twee beklaagden werden vrijgesproken omdat de website en de e-mailadressen van hun bedrijven werden misbruikt door de andere beklaagden. In totaal werd er bijna 610.000 euro aan drugsgelden verbeurd verklaard. De vier gebruikte firma's zijn ondertussen failliet. De twee firma's die nog niet failliet waren bij de start van het proces vorig jaar in november krijgen ook een boete van 45.000 euro.