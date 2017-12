Celstraffen tot vijf jaar voor vier leden van Way of Life Redactie

10u28

Bron: Belga 0 reuters Het Antwerpse hof van beroep heeft vier leden van de salafistische beweging Way of Life veroordeeld voor hun (poging tot) deelname aan de activiteiten van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

Anouar C. en Khalid E.A. kregen vijf jaar cel, wat een bevestiging is van de straf die ze in eerste aanleg kregen. Ahmad C. en Jawad O. werden veroordeeld tot respectievelijk veertig maanden en vier jaar cel, wat acht en zes maanden minder is dan in het eerste vonnis. Het hof beval ook de onmiddellijke aanhouding van het viertal. Abdellah E.B. werd, net zoals in eerste aanleg, vrijgesproken.

Way of Life wordt niet als een terroristische groep beschouwd, in tegenstelling tot Sharia4Belgium, waardoor de beklaagden zich lieten inspireren. Ze organiseerden ook streetdawa's en probeerden jongeren te rekruteren via vzw De Overgave - die zich "officieel" bezighield met voedselbedeling aan kansarme jongeren - maar waren daar minder succesvol in als Sharia4Belgium.

Toen Hicham C., de oudere broer van Anouar en een vroeger leider van Sharia4Belgium, naar Syrië trok, ondernam Anouar C. twee pogingen om hem daar te vervoegen. Hij werd telkens onderweg tegengehouden en teruggestuurd. Ook Ahmad C. en Jawad O. slaagden er niet in om Syrië te bereiken. De enige die daar wel in lukte, is Khalid E.A. Hij verbleef samen met zijn vrouw en hun kinderen van 2 en 4 jaar enkele maanden in het kalifaat en keerde dan terug naar België.