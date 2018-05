Celstraffen tot 22 jaar voor terrasmoord door schoonfamilie TTR

23 mei 2018

16u37

Bron: Belga 0 De rechtbank van Brussel heeft vandaag vier familieleden veroordeeld voor de moord op Pantelis Koklis in juli 2014. Ze kregen celstraffen van 10, 12, 15 en 22 jaar.

De dertiger werd op 14 juli 2014 het slachtoffer van een strafexpeditie, uitgevoerd door leden van zijn schoonfamilie. Hij werd op het terras van een café in Neder-over-Heembeek in elkaar geslagen en kreeg een aantal messteken. De daders waren leden van de voormalige schoonfamilie van Koklis. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.