Celstraffen tot 10 jaar en bijna 3 miljoen euro boete gevraagd voor Albanese smokkelbende Siebe De Voogt

23 november 2018

11u51 5 Het openbaar ministerie heeft 10 jaar cel gevorderd voor het kopstuk van een Albanese smokkelbende die verantwoordelijk geacht wordt voor honderden transporten richting het Verenigd Koninkrijk. Alket D. (31) kwam niet opdagen voor z’n proces, want zit nog steeds in een Britse gevangenis. De veertien beklaagden voor de correctionele rechtbank in Brugge riskeren in totaal bijna drie miljoen euro boete.

In de nacht van 18 op 19 februari voerde de politie een observatie uit langs de E40 in Jabbeke. Toen twee wagens mensen naar de parking brachten, besloten ze hen te volgen. In Pervijze werden uiteindelijk 13 transmigranten op een vrachtwagen gestopt. Vier vermeende mensensmokkelaars werden in de boeien geslagen, waaronder de 32-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur. De bende maakte immers gebruik van gegarandeerde transporten, waarbij de trucker op de hoogte was van de aanwezigheid van transmigranten in zijn oplegger. Voor een plekje in de cabine van de truck, betaalden de slachtoffers 13.000 pond. Een stekje in de laadruimte kostte 8.000 pond.

Verder telefonieonderzoek bracht aan het licht dat de smokkelaars en meewerkende vrachtwagenchauffeurs aangestuurd werden vanuit het Verenigd Koninkrijk door de Albanese clan D. Het gerecht kon aantonen dat de bende sinds vorig jaar minstens 90 transmigranten smokkelde. Zelfs baby’s van 2 maanden werden zonder verpinken in een vrachtwagen gestopt. “Het ging om luxesmokkel met als rode draad steeds dezelfde familie”, aldus de advocate van het Centrum rond de strijd tegen mensenhandel.

“Al jaren geleden zette de clan een goed geoliede mensensmokkelmachine op poten. Zonder betaling was er geen transport. Om te vermijden dat er sporen werden achtergelaten, moesten de slachtoffers vaak zelfs plastieken zakken rond hun handen en voeten dragen. Zij werden in gevaar gebracht, puur uit geldgewin.”

Volgens berekeningen van het gerecht maakte de smokkelbende met hun praktijken 910.000 pond winst. “Het gaat dan enkel om de transporten waarover het voorbije jaar sprake was op de telefoontaps”, aldus procureur Frank Demeester. “Uit verklaringen van bendeleden, kunnen we echter opmaken dat de bende al vijf jaar lang aan het werk was. Het voormalige Formule 1-hotel in Gent was, zoals vaak in smokkeldossiers, hun uitvalsbasis.” Voor Alket D. (31) werd 10 jaar cel gevorderd. De man verzet zich nog steeds tegen z’n uitlevering. Zijn twee luitenanten hangen 8 jaar cel boven het hoofd.