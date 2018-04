Celstraf voor vader die baby doodde: "Ze maakte rare geluiden en ik heb haar dooreengeschud" HA

20 april 2018

14u27

Bron: Belga 1 Wim G. (37) uit Gent is door de rechter in Dendermonde tot een effectieve gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld voor de dood van zijn dochtertje. De baby was op het moment van de feiten, in oktober 2013, amper 5 maanden oud.

Een autopsie op het lichaam van het meisje bracht de oorzaak van haar dood aan het licht: het kindje was gestorven aan de gevolgen een hersenbloeding, door het shakenbabysyndroom. Bovendien werd vastgesteld dat er al eerder bloedingen in de hersenen waren geweest en het meisje dus al vaker hardhandig was aangepakt. Ze was voordien ook al verscheidene keren in het ziekenhuis opgenomen, onder meer met een gebroken arm en blauwe plekken.

G. hield lang vol dat hij met de dood van zijn baby niets te maken had, maar gaf uiteindelijk toe dat hij het meisje door elkaar had geschud. "Ze maakte rare keelgeluiden en ik heb haar door elkaar geschud. Ik was in paniek", klonk het. Toch vindt G. dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van zijn dochtertje. Daar dacht de rechter anders over. Die oordeelde streng met een effectieve celstraf wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.