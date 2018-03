Celstraf voor vader die 12-jarige zoon bewusteloos slaat en echtgenote bedreigt TTR

07 maart 2018

20u04

Bron: Belga 0 Een 44-jarige man uit Vilvoorde die jarenlang zijn vrouw en kinderen heeft mishandeld, is vandaag veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en een geldboete van 800 euro. Een kind viel door de mishandelingen zelfs flauw op school. De man werd in 2012 al vervolgd voor gelijkaardige feiten en kreeg toen een probatieopschorting.

Het was de echtgenote van de man die in december 2016 aan de alarmbel trok en naar de politie stapte om aangifte te doen van de slagen die zij en haar kinderen bijna dagelijks kregen. Terwijl ze bij de politie zat, viel haar echtgenoot haar telefonisch lastig en de politie kon via de luidspreker van de telefoon horen hoe de man haar bedreigde en beledigde.

Drie dagen later viel haar jongste zoon, toen net 12 jaar oud, flauw op school. Dat bleek het gevolg van een klap met een schoen die hij eerder die dag van zijn vader had gekregen.

"Sinds hij geboren is, heeft die jongen nauwelijks iets anders gekend dan geweld", pleitte meester Saskia Kerkhofs, de advocate van de kinderen en de vrouw. "Bijna dagelijks vallen er klappen, de ontelbare tussenkomsten van de politie spreken voor zich."

De man betwistte eerst de feiten, maar gaf nadien toch toe dat er slagen gevallen waren. Volgens zijn advocaat had de man het heel moeilijk omdat hij aan een ernstige vorm van astma lijdt en met psychische problemen kampt, waarvoor hij onder meer antipsychotica neemt. De verdediging pleitte voor een werkstraf, maar daarvoor vond de rechtbank de feiten te ernstig.