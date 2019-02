Celstraf voor Nederlanders die tientallen Vlaamse tweedehandsverkopers oplichtten via valse betaalapp kg

18 februari 2019

11u05

Bron: Belga 0 Een 21-jarige man uit Middelburg en een 23-jarige man uit Rotterdam, die zich moesten verantwoorden voor een reeks oplichtingen in heel Vlaanderen, zijn veroordeeld tot respectievelijk 3,5 jaar cel en 25 maanden cel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De verdachten sloegen steeds op dezelfde manier toe. Ze contacteerden de slachtoffers naar aanleiding van een zoekertje op een tweedehandssite. Er werd telefonisch een afspraak gemaakt en de verdachten kwamen de goederen bij de slachtoffers thuis betalen en ophalen. De 21-jarige hoofdverdachte stelde daar steeds voor om mobiel te betalen voor het product.



De betaalapp die hij gebruikte, was echter nep. Daardoor hadden de slachtoffers de indruk dat de betaling effectief gebeurd was, terwijl er geen geld werd overgeschreven. De verdachte kon het vertrouwen van de verkopers ook winnen door zijn naam of een kopie van zijn identiteitskaart achter te laten.

7.000 euro

Het geld kwam echter nooit op de rekening van de slachtoffers en de goederen werden nadien door de verdachten te koop aangeboden in tweedehandswinkels.



In de periode van juni 2017 tot april 2018 kwam een veertigtal klachten binnen voor een totaal nadeel van ongeveer 70.000 euro. Het ging vooral om computers, laptops, dure gsm's en fototoestellen. De feiten vonden plaats over heel het land, onder meer in Antwerpen, Heusden-Zolder, Gent, Brugge, Hasselt, Oostende en Aalst.

Celstraf

Tegen de 21-jarige hoofdverdachte uit Middelburg werd vijf jaar cel gevorderd. De man erkende de feiten en werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel.



Zijn 23-jarige kompaan uit Rotterdam, die als chauffeur optrad, pleitte onschuldig. "Wat hij deed, was meer dan een vriendendienst. Hij werd betaald om de eerste beklaagde te vervoeren en om goederen door te verkopen", stelde de rechtbank. De man kreeg 25 maanden cel opgelegd.



De slachtoffers kregen een schadevergoeding toegekend.

