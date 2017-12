Celstraf voor jaloerse man die zijn vrouw sloeg omdat ze gsm niet wou afgeven EB

13u41

Bron: Belga 1 Thinkstock Illustratiefoto. Een man die zijn vrouw onder de ogen van zijn kinderen in elkaar had geslagen omdat ze haar gsm niet wou afgeven, is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De feiten gebeurden in augustus in een Turks gezin in Gent. De man sloeg zijn vrouw omdat ze haar gsm niet wou afgeven, toen hij dacht dat ze contact had met een andere man. Hij bracht haar ook verwondingen toe op het hoofd met de gsm. De zoon van het koppel zag alles gebeuren en ging op straat hulp halen.

De beklaagde minimaliseerde de feiten, stelde de rechtbank. "In onze maatschappij mag de vrouw gaan en staan waar ze wil en ze mag vriendschappelijke contacten hebben met wie ze wil. De beklaagde kan haar dat niet verbieden, laat staan fysiek bestraffen." De celstraf met uitstel werd gekoppeld aan probatievoorwaarden.