Celstraf voor fantast die met valse bommengordel Brusselse Nieuwstraat op stelten zette en zogezegd "man met het hoedje" was ADN

12 april 2018

12u02

Bron: Belga 0 J.B., de 28-jarige man die op 21 juni 2016 de omgeving van de Brusselse Nieuwstraat op stelten zette, is vandaag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 1.800 euro. De man had toen de politie gebeld met de melding dat hij ontvoerd was en afgezet werd aan de Nieuwstraat om zich daar te laten opblazen, maar dat verhaal bleek achteraf verzonnen. Het bleek niet zijn enige kunststukje.

J.B. had op 21 juni 2016 omstreeks 05.30 uur 's ochtends de politie gebeld met de melding dat hij ontvoerd was in een auto en afgezet was aan de Nieuwstraat met een bommengordel waarvan het ontstekingsmechanisme door een derde van op afstand moest worden bediend. De politie begaf zich onmiddellijk ter plaatse en trof daar de man aan, die inderdaad iets droeg dat op een bommengordel leek.

Zout en koekjes

De politie riep de ontmijningsdienst van het leger ter plaatse, maar toen de ontmijners J.B. van zijn gordel ontdeden, bleek die enkel zout en koekjes te bevatten. De politie had intussen ook de wagen teruggevonden waarin J.B. zogezegd ontvoerd was, maar uiteindelijke bekende J.B. dat hij het hele verhaal verzonnen had en dat hij op straat willekeurig een nummerplaat gekozen had.

"Ik ben de man met het hoedje"

Enkele dagen na de aanslagen van 22 maart had de man ook al de politie gebeld met de melding dat hij de "man met het hoedje" was, die later zou geïdentificeerd worden als Mohamed Abrini, en dat hij een gasontploffing zou veroorzaken in Sint-Jans-Molenbeek. Ook dat bleek toen vals alarm.

Tenslotte had J.B. een resem klachten ingediend tegen een man die hem zogezegd wilde ontvoeren om te gaan strijden in Syrië. Die man kreeg een schadevergoeding toegekend van 7.150 euro, de Brusselse lokale politie kreeg een schadevergoeding van 7.501 euro.