Celstraf voor doodrijder Saar (15) na nieuw vluchtmisdrijf Hans Verbeke

14 mei 2018

10u48

Bron: Eigen berichtgeving 425 Miguel V., de man die in december 2015 in Gits onder invloed van alcohol de 15-jarige fietsster Saar Gevaert doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, is vandaag door de politierechter in Kortrijk opnieuw veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Het leverde hem zes maanden effectief op, een rijverbod van vijf jaar en een boete van 8.000 euro.

V. krijgt die straf omdat hij vorig jaar in november in de wagen van zijn vriendin stapte en honderd meter verder tegen een elektriciteitspaal botste. Na het ongeval ging hij op de loop. Twee dagen later gaf V. zich aan bij de politie. De rechter legde hem vandaag de maximumstraf op: zes maanden cel. Daardoor kan de gevangenisstraf die V. eerder al kreeg voor het ongeval met Saar - drie jaar en twee maanden voorwaardelijk - nu ook effectief worden. De probatiecommissie moet daar over beslissen, tenminste als V. en zijn advocaat niet in beroep te gaan tegen het nieuwe vonnis.

Bart Gevaert en Ann Colson, de ouders van Saar die zelf geen belangen hebben bij het nieuwe proces maar het wel met aandacht hebben gevolgd, reageren voorzichtig tevreden op het nieuwe vonnis. “De rechter heeft een duidelijk signaal gegeven, dat is voor ons een opluchting. Maar het is afwachten op de juridische stappen die nog kunnen komen.”

"Wanhopig"

Eind vorig jaar had de vriendin van Miguel V. nog verklaard dat hij met opzet tegen de verlichtingspaal was gereden. Volgens haar was hij in haar wagen gestapt en weggereden, met de bedoeling er een eind aan te maken. Volgens de vrouw was V. wanhopig omdat hij eind oktober in de rechtbank te horen had gekregen dat hij in beroep een zwaardere straf riskeerde voor het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf.

Kort na het ongeval daagde de politie op bij de vrouw, die toen nog van niks wist. Nadat de politie weg was, dook V. weer op. Hij was volgens haar in paniek en vreesde weer in de cel te belanden. Het koppel vluchtte naar Antwerpen en verbleef daar twee dagen op hotel. Op 12 november bood Miguel V. zich uiteindelijk aan bij de politie.

