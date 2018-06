Celstraf voor Antwerpenaar die door het lint ging tegen bromfietser en voorbijgangers kv

29 juni 2018

19u25

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Jonathan D.T. veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar effectief, voor een zwaar geval van verkeersagressie. Hij was vorig jaar helemaal door het lint gegaan, toen een bromfietser hem erop gewezen had dat een van de lichten van zijn wagen kapot was. Zijn auto werd door de rechter verbeurd verklaard. De opbrengst gaat naar de burgerlijke partijen.

Jonathan D.T. was op de avond van 21 mei 2017 op weg naar huis, na een cafébezoek. Hij zou later erkennen dat hij "behoorlijk wat wijn" had gedronken. Op de Tavernierkaai in Antwerpen maakte de bestuurder van een bromfiets hem erop attent dat een van zijn lichten niet brandde.

De beklaagde was daar niet mee opgezet en sloeg de man in elkaar. Ook enkele getuigen die het slachtoffer wilden helpen, deelden in de klappen. Toen de beklaagde aanstalten maakte om weg te rijden, probeerden twee vrouwen hem tegen te houden. Ze gingen voor zijn auto staan, waarop Jonathan D.T. gas gaf. De vrouwen belandden op zijn motorkap en werden enkele meters meegesleurd, waarna ze op de grond belandden. Ze waren er gelukkig niet al te erg aan toe.

De beklaagde pleegde daarna vluchtmisdrijf, omdat hij naar eigen zeggen in shock was. Later gaf hij zich wel aan bij de politie. Hij zat een maand in voorhechtenis en werd daarna vrijgelaten onder voorwaarden.

Jonathan D.T. was met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe. In 2015 werd hij in Brussel veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf en ook toen was hij onder invloed. De bestuurder van de bromfiets en de twee vrouwen stelden zich burgerlijke partij en kregen meer dan 30.000 euro aan schadevergoedingen toegekend.