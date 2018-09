Celstraf van 6 maanden voor levering van harddrugs, 4 maanden voor toedienen van opzettelijke slagen aan 15-jarig meisje AW

04 september 2018

19u20

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij op een school in Zoutleeuw harddrugs leverde aan een meisje van vijftien jaar. Hij diende het minderjarige slachtoffer ook opzettelijke slagen en verwondingen toe.

Stijn B. liep op 1 januari 2017 al tegen de lamp met de verkoop van cannabis, speed, xtc en cocaïne in zijn woonplaats Zoutleeuw (Vlaams-Brabant). Op 24 april van dat jaar overhandigde hij op een school in Zoutleeuw xtc aan een meisje van vijftien jaar.

Het minderjarige slachtoffer kreeg ook af te rekenen met geweld van B. Dat gebeurde tweemaal: in november 2016 en juni 2017, telkens in Zoutleeuw.

Voor de drugsfeiten kreeg Stijn B. zes maanden cel en voor de geweldplegingen vier maanden. De straf is met uitstel onder zeven voorwaarden. Zo moet hij de al aangevatte drugsbegeleiding voortzetten.

De pleegouders van het meisje stelden zich burgerlijke partij. Zij kregen een schadevergoeding van 1.250 euro.