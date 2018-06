Celstraf van 6 maanden gevorderd tegen twee vakbondsmannen voor wegblokkades in Antwerpse haven: honderden militanten afgezakt naar justitiepaleis Redactie

15 juni 2018

09u33

De procureur heeft een celstraf van zes maanden gevorderd tegen Bruno Verlaeckt, de voorzitter van de Antwerpse ABVV-afdeling, en vakbondsafgevaardigde Tom D. voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie in juni 2016. "Het stakingsrecht is niet absoluut en onbeperkt. De acties dienen binnen de perken van het toelaatbare te blijven. Alle grote toegangswegen naar de haven blokkeren, is buitensporig", zei de procureur. Enkele honderden vakbondsmilitanten hebben deze ochtend verzameld aan het justitiepaleis van Antwerpen om de twee een hart onder de riem te steken.

Verlaeckt en een vakbondsafgevaardigde van een chemiebedrijf werden gearresteerd nadat op 24 juni 2016 tijdens een stakingsactie van ABVV enkele toegangswegen tot de Antwerpse haven geblokkeerd waren.

"Al voor 5 uur 's morgens werd de rijbaan met voertuigen en containers geblokkeerd en werden autobanden in brand gestoken. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Dit was dus zeker geen filterblokkade", aldus het openbaar ministerie.

De actie was niet aangevraagd bij de bestuurlijke overheid. De politie probeerde te bemiddelen met de vakbondsmilitanten en maakte hen duidelijk dat er gepast zou gereageerd worden, als ze de rijbaan niet vrijwillig zouden vrijgeven.

"Enkel aan de stakerspost op het kruispunt van de Scheldelaan met de Oosterweelsteenweg bleven manifestanten het verkeer hinderen en de confrontatie opzoeken. Er ontstond een kat- en muisspel met de politie, die de sproeiwagen inzette. Bruno Verlaeckt en Tom D. waren de aanstokers: ze bleven de anderen ophitsen en werden bestuurlijk aangehouden", zei de procureur.

De socialistische vakbond vindt het niet kunnen dat beiden nu terecht moeten staan. De bond noemt het recht om te betogen, ook op de openbare weg, "een fundamenteel mensenrecht dat absolute bescherming verdient". Volgens de vakbond wil het openbaar ministerie een precedent scheppen en het stakingsrecht uithollen.

Tijdens een eerste zitting van het proces in april daagden ook al honderden militanten op om de twee mannen te steunen. De rechter moest de zaak toen noodgedwongen naar een grotere zaal verhuizen.