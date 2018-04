Celstraf met uitstel voor cocaïnedealer die van Mechelen naar Overpelt liep Birger Vandael

27 april 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving 1 De 24-jarige Nederlander die op 26 september 2016 lopend werd aangetroffen door de politie, is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel. Terwijl hij beweerde te voet van Mechelen te komen, gelooft de rechtbank dat hij er twee sporttassen met 72 kilo cocaïne kwam ophalen.

In Overpelt stond een container die afkomstig was uit Suriname met daarin de sporttassen. Op camerabeelden troffen medewerkers van de firma enkele verdachte figuren op. De Nederlander was één van hen. Al vluchtend werd hij aangetroffen. “Uw auto is in Mechelen gevonden, terwijl u hier aan het lopen bent, verklaar dat eens?”, werd hem gevraagd. “Ik ben hierheen gelopen”, stamelde de beklaagde. “U ziet er niet bepaald sportief uit, dat is toch vreemd”, werd er laconiek gereageerd. De man kon zelf ook niet echt een goede uitleg bedenken en reageerde niet meer.

In dezelfde drugszaak werd een 27-jarige Fransman veroordeeld tot achttien maanden cel en een geldboete van 1.000 euro. Samen delen ze de kosten van de publieke vordering, goed voor 4.055,75 euro per persoon.