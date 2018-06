Celstraf met uitstel voor bakker die door CO bevangen zwartwerkers voor dood achterliet

27 juni 2018

Bron: Belga 0 De uitbater van een bakkerij in Gent waar begin vorig jaar twee zwartwerkers bevangen raakten door CO-dampen en voor dood achtergelaten werden, is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank woensdag beslist. Hij krijgt ook een exploitatieverbod van drie jaar opgelegd.

De feiten gebeurden in een bakkerij aan de Bevrijdingslaan in Gent. De twee arbeiders werden in de nacht van 9 op 10 januari 2017 aangetroffen op de parking van warenhuis Carrefour Market. Ze werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar ze waren snel aan de beterhand. De slachtoffers waren bevangen door CO-dampen van een slecht werkende oven.

Sociale fraude en zwartwerk

Uit camerabeelden bleek dat de twee arbeiders uit de bakkerij werden geholpen door de uitbater, die hen daarna achterliet. De 55-jarige man was volgens zijn verdediging daarna in paniek geslagen. Hij werd verdacht van schuldig verzuim en onopzettelijke slagen en verwondingen en er kwam ook een onderzoek naar sociale fraude en zwartwerk.

De Marokkaanse bakkerij was bij de overheid niet gekend als werkgever. De twee arbeiders waren niet ingeschreven en de bakkerij zelf was ook onhygiënisch en onveilig.