Celstraf met uitstel en rijverbod voor razende 84-jarige die man op motorkap meesleurt en overrijdt Verkeersagressie ADN

12 april 2018

14u34

Bron: Belga 0 De 84-jarige chauffeur die vorig jaar in Maaseik een andere bestuurder met zijn wagen opschepte en overreed heeft van de correctionele rechtbank van Tongeren een gevangenisstraf met uitstel van twee jaar, een boete van 1.800 euro en een rijverbod van twee maanden gekregen. De man moet ook opnieuw slagen voor een medische en psychologische test vooraleer hij opnieuw achter een stuur van een voertuig mag plaatsnemen. Aan het ongeval hield de dertigjarige W.K een viervoudige bekkenbreuk en een verbrijzelde heup over.

Op 9 april 2017 reed G.C. met zijn wagen van een parking in de Sint-Lambertuskerkstraat de Rotemerlaan op. De dertigjarige W.K. moest in de remmen en schoot zijn voorligger rakelings voorbij. In zijn spiegel zag W.K. hoe de tachtiger gebaren maakte en met zijn lichten flikkerde. Hij parkeerde zich langs de rijbaan en stapte uit. W.K gebaarde dat de tachtiger gek was geworden. Daarop voelde de 84-jarige bestuurder zich bedreigd, gaf gas en reed W.K. aan, waardoor die op de motorkap belandde. Na enkele meters stopte de bestuurder prompt, waardoor W.K. van de motorkap afgleed, onder de auto terecht kwam en overreden werd.

Het dertigjarige slachtoffer werd met schaafwonden over zijn hele lichaam, een viervoudige bekkenbreuk, een verbrijzelde linkerheup en interne schade overgebracht naar het ziekenhuis in Bree en moest daar twee maanden revalideren. Momenteel staan er nog enkele operaties gepland. Van de Tongerse strafrechter moet de bejaarde chauffeur aan de ouders van W.K. en diens ziekenfonds alvast een schadevergoeding van 25.924 euro betalen. Een deskundige werd aangesteld om de exacte schade bij W.K. te bepalen.