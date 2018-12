Celstraf en levenslang rijverbod voor autodief die E313 en E314 onveilig maakte SVM

19 december 2018

16u00

Bron: Belga 6 Een 48-jarige autodief moet een gevangenisstraf van 32 maanden uitzitten omdat hij een hele reeks aan verkeersinbreuken beging toen hij op de vlucht ging met een gestolen auto. De man bracht tijdens de drukke ochtendspits op de E313 en E314 niet alleen het leven van andere pendelaars in gevaar, maar probeerde ook verschillende keren de achtervolgende politieagenten te rammen. Daarnaast is hij levenslang zijn rijbewijs kwijt.

De Antwerpenaar, die eerder zijn rijbewijs moest inleveren na een veroordeling door de politierechtbank, ging op 3 maart 2018 aan de haal met een auto die met draaiende motor aan het station van Tongeren stond. Via het ingebouwde trackingsysteem kon het voertuig gelokaliseerd worden op de E313 in Hasselt. Een politiepatrouille probeerde de wagen te onderscheppen en zette de achtervolging in volle ochtendspits in.

140 km/u ondanks ijzel

Ondanks de drukte op de weg, de ijzelplekken en de aangevroren sneeuwplekken haalde de bestuurder snelheden tot 140 kilometer per uur. De man schoot op het laatste ogenblik in voor de aanschuivende pendelaars op de verkeerswisselaar van Lummen om vervolgens de E314 richting Nederland op te rijden. Daarbij raasde hij ook tegen hoge snelheid langs wegenwerken.

In Houthalen-Helchteren kregen de achtervolgende agenten versterking van verschillende andere politiepatrouilles. Door de ochtendspits moest de man in Maasmechelen noodgedwongen op de pechstrook rijden. De auto begon te slingeren door de aanwezige sneeuw- en ijzelplekken. Daarbij raakte hij verschillende keren de vangrail om vervolgens naar de middenberm gekatapulteerd te worden.

Poging tot rammen

Toen de politiepatrouille de autodief kon inhalen, probeerde de man de wagen van de agenten meermaals te rammen. Daarbij raakte hij één keer de politiewagen. Ter hoogte van de afrit in Maasmechelen wierp de wegpolitie een blokkade op die de autodief kon ontwijken. Ook in Nederland ging de achtervolging nog een tijd verder. Uiteindelijk crashte hij en kon hij opgepakt worden.

Voor de diefstal van de auto krijgt de Antwerpenaar een gevangenisstraf van acht maanden en een boete van 800 euro. Voor een hele reeks verkeersinbreuken die hij tijdens zijn vlucht pleegde, krijgt hij daarbovenop nog een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 4.800 euro. Ook is hij levenslang zijn rijbewijs kwijt.