Celstraf en levenslang rijverbod geëist voor doodrijder die vier voetgangers van weg maaide: "Zijn gedrag was te wijten aan zijn chronisch drugsgebruik"

11 april 2018

15u00

Bron: Belga 1 De 26-jarige S.S. uit Bilzen hangt een effectieve celstraf, een boete en een levenslang rijverbod boven het hoofd voor een dodelijke aanrijding in Hasselt op 27 februari 2016. Een dag ervoor had hij twee joints gerookt. Volgens een deskundige had zijn langdurig cannabisgebruik een chronisch effect op de jongeman en beïnvloedde dat dus ook zijn rijgeschiktheid. Na de aanrijding werd enkel een verwaarloosbare cannabisgehalte, namelijk 1,4 nanogram, in zijn bloed aangetroffen.

Op de bewuste zaterdagmiddag reed S.S. op de Koningin Astridlaan vier voetgangers aan. De 47-jarige voetgangster Serpil Dikmen overleefde de klap niet. Een vriendin van Serpil Dikmen raakte zwaargewond. Een koppel uit Holsbeek liep lichte letsels op.

De jongeman stond vandaag terecht in de Hasseltse politierechtbank. De nabestaanden van de overleden Turkse vrouw stelden zich burgerlijke partij en kregen bijstand van slachtofferhulp. "We hebben enkele schadebedragen verhoogd wegens het aangebrachte leed", pleitte advocate Els Jeuris. "Op dramatische wijze verloren mijn cliënten een dochter, een zus, een tante en een hartsvriendin. De dochter van het slachtoffer is sinds het ongeval introvert geworden. Telkens cliënten in haar bijzijn naar het centrum willen afzakken, moeten ze een andere route nemen. De vriendin, die ook opgeschept werd, is na twee jaren revalideren nog steeds niet aan het werk. We vragen voor haar een provisionele vergoeding en een deskundig onderzoek."

De procureur vroeg voor S.S. een effectieve celstraf en een levenslang rijverbod. , aldus de openbare aanklager. "Hij liep al een veroordeling voor soortgelijke feiten op. In oktober 2015 had hij een verkeersongeval onder invloed van drugs, weliswaar met mindere gevolgen. Kort daarna raakte hij betrokken bij deze dodelijke aanrijding. Ik heb de indruk dat beklaagde vooral zijn eigen hachje probeert te redden."