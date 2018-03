Cellencomplex Brusselse politie woensdag geëvacueerd na onwel geworden medewerkers mvdb

30 maart 2018

15u54

Bron: Belga 0 Het cellencomplex waarover de Brusselse lokale politie beschikt in de Koningsstraat, in een gebouw van de federale politie, is woensdag ontruimd nadat verschillende mensen er onwel werden. Dat melden verschillende kranten en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie.

"Dinsdagavond hebben vier van onze medewerkers geklaagd over irritaties aan de luchtwegen en de ogen", zegt commissaris Olivier Slosse van de Brusselse politie. "Zij zijn bij een arts geweest en zijn korte tijd werkonbekwaam. Uit voorzorg is het cellencomplex woensdag gesloten en er worden nu een aantal tests uitgevoerd om na te gaan wat de oorzaak van de symptomen was. We gebruiken dat complex sinds 2015 en er is nog nooit een probleem geweest."

"Toen het probleem zich voordeed, zaten er zeven mensen in de cellen maar zij hebben niet gezegd dat ze zich onwel voelden", aldus nog de politiewoordvoerder. "Ze zijn overgebracht naar het commissariaat aan de Kolenmarkt. In het complex aan de Koningsstraat worden de arrestanten opgesloten die moeten voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. We hebben tijdelijk een andere oplossing moeten zoeken voor die mensen."