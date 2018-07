Cellen in Antwerps hof van beroep ontruimd door ondraaglijke geur

20 juli 2018

Bron: Belga

Het cellencomplex van het hof van beroep in Antwerpen is vandaag ontruimd. Een verstopte leiding zorgt voor sterke geurhinder, waardoor sommige aangehoudenen moesten kokhalzen. Er werd daarom beslist om hen terug over te brengen naar de gevangenis.