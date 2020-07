Exclusief voor abonnees

Céline (36) verbrandt binnen de minuut bij minste straaltje zon: “Kindjes vragen mij of ik een marsmannetje ben. Volwassenen lachen mij uit”

Dertiger uit Rillaar is één van de negentig Belgen met een zeldzame overgevoeligheid voor licht

Inge Bosschaerts

05 juli 2020

17u09

