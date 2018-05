Celie Dehaene stapt terug in de politiek kg

16 mei 2018

08u43

Bron: Belga 7 Celie Dehaene keert terug naar de politiek. In oktober duwt ze de CD&V-lijst in Vilvoorde, maakt lijsttrekker Peter Van Kemseke bekend. Dehaene zat zelf tot 2001 in de Vilvoordse gemeenteraad, haar intussen overleden echtgenoot was er zes jaar lang burgemeester.

Celie Dehaene zat in totaal 24 jaar in de gemeenteraad in Vilvoorde. De 76-jarige weduwe van oud-premier Jean-Luc wil zich vooral inzetten voor senioren en mensen die minder goed te been zijn. Ze pleit dan ook voor veilige voetpaden en oversteekplaatsen.

Lijsttrekker Peter Van Kemseke is tevreden met Celies steun. "We hebben de voorbije jaren in Vilvoorde een volledig nieuwe partij uitgebouwd. De gemiddelde leeftijd van onze lijst ligt net boven de 40 jaar. Het is een zegen dat dat jong geweld kan terugvallen op mensen met ervaring, zoals onze gemeenteraadsleden, en nu dus ook op Celie."

Celie zelf twijfelde naar eigen zeggen geen seconde. "Ik was direct overtuigd. Het is een bijzonder sterke ploeg, met meer vrouwen dan mannen op de lijst. Als moeder en grootmoeder kan ik dat alleen maar toejuichen."

De Zennestad werd jarenlang door CD&V bestuurd, maar Dehaene's opvolger Marc Van Asch speelde de sjerp in 2012 kwijt aan huidig sp.a-burgemeester Hans Bonte. De christendemocraten zitten er deze legislatuur in de oppositie.