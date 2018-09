CdH zou liefst in zee gaan zonder PS of N-VA TT

07 september 2018

10u04

Nadat de voorzitters van MR en PS hun voorkeur voor toekomstige coalities uitspraken, is het vandaag de beurt aan cdH-voorzitter Benoît Lutgen om zijn favoriete partners na de verkiezingen van 2019 naar voren te schuiven. "Er bestaat een mogelijkheid om een sterk project voor het land voor te stellen op economisch, sociaal, milieu- en humaan vlak, zonder de PS of de N-VA", zegt Lutgen in Le Soir.

"Ik zeg dat er een groot probleem is met N-VA aan Franstalige zijde en dat er een erg groot probleem met de PS blijft in het noorden van het land. Het was in 2014 mogelijk een coalitie zonder die twee te maken. Er is geen fataliteit met N-VA. Ik ben een patriot: ik hou van mijn land en verwerp het nationalisme en de verwerping van de andere", aldus de cdH-voorzitter, die tegelijkertijd de "absurde" tweets "om van te kotsen" van staatssecretaris Theo Francken laakt.

Vorige week nog sprak MR-voorzitter Olivier Chastel zijn voorkeur uit voor een voortzetting van de coalities in Wallonië (MR-cdH) en in de federale regering (MR-N-VA-CD&V-Open Vld). PS-voorzitter Elio Di Rupo wil dan weer progressieve coalities met PS-Ecolo en DéFI aan de macht zien.