CdH wijst toenaderingspoging van MR-voorzitterskandidaat Bouchez af: “belachelijk” PVZ

17 november 2019

16u10

Bron: Belga 0 Georges-Louis Bouchez, één van de twee overgebleven kandidaat-voorzitters van de MR, ziet een toenadering tussen zijn partij en het cdH wel zitten. Dat zei hij dit weekend in La Libre en op RTL-TVi. CdH-voorzitter Maxime Prévot wijst het idee echter meteen af. Op twitter noemt Prévot de piste "belachelijk".

Bouchez staat in pole position om Charles Michel op te volgen als voorzitter van de Franstalige liberale partij MR. Hij won de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen met ruim 44 procent. Omdat hij niet de helft van de stemmen haalde, komt er een tweede ronde met de twee beste kandidaten. Bouchez neemt het daarin op tegen federaal minister Denis Ducarme, die zowat 25 procent haalde.

Ducarme stuurt niet meteen aan op een toenadering met het cdH, dat bij de verkiezingen van 26 mei een nieuwe bodemkoers bereikte. Bouchez doet dat wel. "Dertig jaar geleden waren de traditionele partijen goed voor 80 procent van het politieke aanbod, nu nog voor 50 procent. De democratische families hebben de plicht om een nieuw politieke aanbod uit te werken. We zullen met alle democraten moeten praten", zei Bouchez zondag in "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

Ça aussi, c’est ... risible ! 🙄 MDR 😂 et tellement classe... https://t.co/aHkMohGl1m Maxime PREVOT(@ prevotmaxime) link

Het is niet de eerste keer dat Franstalige liberalen de hand reiken naar de Franstalige christendemocraten - die zich nu humanisten noemen. Eind jaren 90 richttte ex-PSC-voorzitter Gérard Deprez de MCC op, die later aansluiting vond bij de MR. Eind 2003, na een nieuw slecht verkiezingsresultaat voor het cdH, stapte de burgemeester van Dinant Richard Fournaux over van het cdH naar de MR.

Bouchez wil geen "vijandig" scenario voor de toenadering. "Ik engageer mij ertoe om geen misbruik te maken van de moeilijkheden waarin een partij zich bevindt om persoonlijkheden af te nemen. Ik denk daarentegen wel dat een dialoog met Maxime Prévot en anderen over een gestructureerde stap in de toenadering belangrijk kan zijn". Bouchez denkt daarbij aan gemeenschappelijke lijsten of aan een geprivilegieerd partnership bij de vorming van een regering. "En dan kan dan misschien uitdraaien op de uitbreiding van onze beweging", aldus Bouchez.