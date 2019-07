CdH-voorzitter Prévot: “Partij laat zich niet opslorpen door andere” TT

12 juli 2019

14u22

Bron: Belga 1 De herbronning die partijvoorzitter Maxime Prévot na de zomer wil inzetten, dient niet om het cdH te laten integreren in een andere partij. Dat zegt Prévot in een brief die hij eind juni naar de militanten stuurde. "Het doel is niet ons te laten opslorpen, maar ons voor onszelf heruitvinden en een sterk centrumproject voor te stellen dat oplossingen voor de burger bevat", luidt het.

Na de slechte verkiezingsuitslag op 26 mei, beslisten de Franstalige humanisten overal in de oppositie te gaan zetelen. Geen lichtzinnige beslissing voor een partij die zich graag profileert als bestuurder en die de gewoonte heeft in de meerderheid te zetelen. Tegen die achtergrond maken speculaties over de herschikking van het Franstalige politieke centrum de laatste dagen en weken opgeld.

"We hebben die beslissing genomen uit verantwoordelijkheidszin, omdat we wisten dat die keuze de vorming van democratische meerderheden op geen enkel niveau in de weg zou staan", benadrukt Prévot. Het cdH wil niet langer dienen om het gat te vullen. "We hebben dat in het verleden zo vaak gedaan dat sommigen ons die rol toedichtten".

Prévot verwijst naar de oproepen richting het cdH van andere partijen, maar ook - zonder het expliciet te noemen - van een deel van het middenveld waar de partij historisch dicht tegen aanleunt. "Misschien hebben sommige mensen of actoren uit de samenleving gedacht dat we sowieso altijd aanwezig zouden zijn binnen de regeringen. Ze zijn in de loop der jaren vergeten dat we daarvoor op hun steun moeten kunnen rekenen bij de verkiezingen.”