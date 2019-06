CdH-voorzitter denkt eraan partijnaam te veranderen TT

Bron: Sudinfo 3 De voorzitter van de Franstalige humanisten, Maxime Prévot, twijfelt naar eigen zeggen of zijn partij in de toekomst de naam ‘cdH' zal blijven dragen. “Ik heb effectief twijfels of die naam in overeenstemming zal zijn met ons toekomstig project”, zegt hij een in een interview met de kranten van Sudpresse.

Het cdH besliste deze week na de verkiezingsnederlaag op alle fronten in de oppositie te zullen stappen, ook in Wallonië waar de partij de voorbije vijf jaar in de meerderheid zat. Volgens Prévot, die nog maar enkele maanden aan het hoofd staat van de partij, zal het cdH zijn boodschap moeten aanpassen aan de realiteit. “Overal hebben centrumformaties het moeilijk. Wij hebben evenwichtige voorstellen en een genuanceerd discours dat niet past in stevige slogans die inspelen op de emoties van de burger. Maar die kleine zinnetjes die viraal gaan op sociale media, dat is een realiteit waar we rekening mee gaan moeten houden.”

Prévot wil dan ook dat het cdH “scherper” gaat communiceren. En daar hoort misschien wel een nieuwe naam bij. “We zullen zien. Ik heb geen taboes. We hebben veel werk voor de boeg dat we niet zomaar op de hoek van de tafel even op papier kunnen zetten. We zullen een naam moeten hebben die de standaard wordt van ons nieuwe project. Het is dus niet uitgesloten dat de naam verandert.” Prévot sluit niet uit dat de naam uiteindelijk dezelfde blijft, maar acht die kans klein. Hij wil naar eigen zeggen van een wit blad vertrekken en twijfelt zelf of de huidige naam “in overeenstemming zal zijn met ons toekomstig project”.

Het cdH, voluit Centre démocrate humaniste of Humanistisch democratisch centrum, heette tot 2002 de PSC, wat staat voor Parti social chrétien of Christelijke Sociale Partij. In dat jaar poogde de partij te verbreden door in de naam alvast afscheid te nemen van zijn christendemocratische wortels.