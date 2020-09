CdH-voorzitter: “Debat met N-VA weigeren kan niet meer” HAA

06 september 2020

17u32

Bron: Belga 0 Politiek De tijd van exclusieven tegen de N-VA is voorbij, vindt cdH-voorzitter Maxime Prévot. Voor de christendemocraat was een regering met de Franstalige socialisten en de Vlaams-nationalisten beter geweest.

Na de verkiezingsnederlaag van 26 mei 2019 kondigde de cdH-voorzitter aan dat zijn partij zowel federaal als op deelstaatniveau in de oppositie zou gaan. Zo ging hij in Wallonië niet in op het aanbod voor een olijfboomcoalitie met groenen en socialisten.

Federaal ging hij na de maandenlange impasse in op de vraag om deel te nemen aan de "bubbel van vijf", met socialisten, christendemocraten en N-VA, maar dat initiatief sneuvelde na de weigering van liberalen en groen.







Voor Prévot lag de verantwoordelijkheid voor de mislukking bij de liberalen. "Ik blijf overtuigd dat in het belang van het land en de stabiliteit PS en N-VA beter samenwerken in een regering".

Volgens de cdH-voorzitter heeft zijn N-VA-collega (Bart De Wever, nvdr.) "redelijk onuitgegeven toegevingen" gedaan om een regering met PS en N-VA op de been te brengen. Door langer elk gesprek met de N-VA te weigeren, riskeren de Franstaligen tegenover Vlaams Belang te staan.