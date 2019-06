CdH stapt overal in oppositie en maakt coalitie PS en MR bijna onvermijdelijk TT

05 juni 2019

13u32

Bron: Belga, RTBF 1 De Franstalige humanisten van cdH hebben beslist op alle niveaus in de oppositie te gaan. Ze zullen dus in geen enkel regering zetelen: noch federaal, noch Brussels, noch Waals. Dat hebben de leden van het partijbureau beslist. De beslissing maakt een coalitie tussen PS, MR en eventueel Ecolo alvast op Waals niveau de enige werkbare.

Het cdH verloor fors bij de verkiezingen van 26 mei. In de Kamer zakte van negen naar vijf zetels, in Wallonië bleven er van de dertien nog tien over. Ook in Brussel verloor de partij drie zetels en zakte ze van negen naar zes. De laatste dagen riepen een aantal kopstukken, onder wie Kamerfractieleidster Catherine Fonck, al op tot een oppositiekuur.

“De kiezers hebben ons een heel duidelijk en sanctionerend signaal gegeven”, zegt nu ook partijvoorzitter Maxime Prévot. “Een signaal dat zegt dat de Brusselaars en Walen overduidelijk geen vragende partij zijn dat het cdH verder regeringsverantwoordelijkheid opneemt.”

Welke coalities zijn nu nog mogelijk?

Als het cdH effectief naar de oppositie verhuist, wordt een Waalse coalitie tussen de grootste partij PS (23 zetels) en tweede partij MR (20 zetels) zo goed als onvermijdelijk, al dan niet aangevuld met Ecolo (12 zetels). PS en Ecolo hebben samen geen meerderheid, en met de PTB (10 zetels) regeren lijkt uitgesloten. Het cdH zat de afgelopen legislatuur in de Waalse meerderheid, eerst met de PS, daarna met de MR.

Op federaal vlak lijkt de puzzel na de beslissing van cdH er voorlopig niet echt kleiner op te worden. De Zweedse coalitie van N-VA, MR, Open Vld en CD&V aangevuld met cdH had sowieso al geen meerderheid.

Bouw hier zelf uw coalitie:

