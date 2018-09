CdH stapt niet in federale regering met N-VA

23 september 2018

Bron: Belga

Het cdH is nog steeds niet bereid om met de N-VA in een regering te stappen. Dat zei cdH-voorzitter Benoît Lutgen vandaag in het programma "L'invité" op RTL-TVi.