CdH schiet Ecolo-pleidooi voor minderheidsregering meteen af: ‘klaprooscoalitie’ komt er niet MR roept op tot “sérieux”, cdH ziet gedoogsteun niet zitten TT KG

17 juni 2019

08u41

Bron: RTBF, Le Soir, Belga 13 Rood, groen, en open voor de buitenwereld. Met dat beeld van een klaproos pakt Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet vanmorgen groot uit in de Franstalige media. Nollet pleit ervoor om alvast op Waals vlak een minderheidsregering van PS en Ecolo te vormen, die aangevuld wordt met ministers vanuit het middenveld en steun zoekt bij een aantal oppositieverkozenen, liefst van cdH. Maar die partij slaat de deur meteen dicht.

Nadat het cdH zichzelf naar de oppositie verwees en de gesprekken tussen de PS en de PVDA definitief mislukt lijken, blijven er in Wallonië niet meer zo heel veel opties over voor de regeringsvorming. De PS kan in zee gaan met de MR en heeft genoeg aan die ene partij voor een meerderheid. Ook Ecolo, de grote winnaar van de verkiezingen, kan erbij, maar is wiskundig niet nodig.

Bij de groenen leeft dan ook de vrees dat ze er wel eens van tussen zouden kunnen vallen aan Waalse kant. En dus lanceert covoorzitter Jean-Marc Nollet vanmorgen een opvallende oproep: vorm een minderheidsregering PS-Ecolo, waarbij enkele ministerposten voorbehouden zijn voor de ‘société civile’, het middenveld zeg maar. Samen hebben PS en Ecolo 35 zetels, niet voldoende voor een meerderheid in het 75-koppige parlement.



“We kunnen van de huidige politieke beperkingen ook een kans maken”, zegt Nollet in een mededeling. “Ik heb de laatste dagen heel wat contacten gehad in de rijke vijver van het Waalse maatschappelijke middenveld. Velen van hen hebben net als wij moeite om zich te verzoenen met het idee dat PS en MR incontournable zijn geworden, want dat zou betekenen dat de signalen van de kiezers genegeerd worden.” Volgens Nollet is de vorige Waalse regering, die eerst bestond uit de PS en het cdH en later uit de MR en het cdH, “zwaar afgestraft” en is de kiezer ontgoocheld in de traditionele politiek.

“Nieuw contract”

Daarom moet er “een nieuw contract komen, dat ecologisch, sociaal en democratisch” is. “Dat nieuwe contract moet er komen met het middenveld. Concreet zouden we een aantal onafhankelijke ministers hebben die garant staan voor de uitvoering van een ‘Verklaring van Algemene Politiek’.” En passant stelt Ecolo ook nog een heel andere werking van het parlement voor. “We moeten voorbijgaan aan het idee van een parlement dat gewoon op de knoppen duwt volgens de lijnen van meerderheid en oppositie.” Nollet pleit er onder meer voor om de parlementaire commissies voor de helft uit gewone burgers in plaats van parlementairen samen te stellen, en wil gewone Walen eigen decreetsvoorstellen laten indienen en verdedigen in het parlement. “De verkiezingen hebben aangetoond dat de mensen meer solidariteit willen, meer ecologie. Ons voorstel reflecteert dat resultaat”, besluit hij.

En wanneer wil Nollet zo’n regering gevormd zien? “Een klaproos is een bloem die groeit op onherbergzaam terrein, die kan bloeien tot eind juli, maar ook in september een tweede bloeiperiode kan hebben.”

CdH zegt ‘neen’

Vanmiddag lijkt het idee van Nollet echter al meteen weer rijp voor de prullenmand. CdH-voorzitter Maxime Prévot verklaarde dat zijn partij geen enkele minderheidsregering zal steunen vanuit de oppositie. Wallonië heeft “stabiliteit nodig”, klinkt het.



“Een dergelijk kwetsbaar, onstabiel en onhoudbaar scenario voorstellen zoals dat van een minderheidsregering, is niet relevant voor Wallonië”, verklaart de partij vanmiddag in een persbericht. Het probleem zit hem niet zozeer in de rol voor het maatschappelijk middenveld, maar wel in het idee van een regering zonder meerderheid in het parlement, aldus cdH. Dat is “weinig levensvatbaar op het moment van grote uitdagingen”.



“De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in het Waalse bestuur moet een vereiste zijn, geen alibi om een op het eerste zicht sympathiek voorstel te doen dat onrealistisch is als het moet leiden tot een sterke regering in de komende bestuursperiode.”

MR roept op tot “sérieux”

Ook verschillende Franstalige liberalen roepen op tot “sérieux” in de discussies, blijkt uit reacties van de uittredende Waalse ministers Valérie De Bue en Pierre-Yves Jeholet op Twitter. “Wallonië heeft een serieus en ambitieus project nodig, met een meerderheid in het parlement”, aldus De Bue. “Sérieux, verantwoordelijkheidszin en ambitie, dat is wat Wallonië nodig heeft voor een beloftevolle toekomst voor onze jongeren. Niet een avontuur”, zegt Jeholet.

De PS reageert voorlopig niet op het voorstel van de groene collega’s. Woensdag om 11 uur staat een nieuw overleg gepland tussen beide partijen.

Sérieux, sens des responsabilités et ambition, voilà de quoi la Wallonie a besoin pour envisager un avenir à notre jeunesse. Pas de partir à l’aventure.... Pierre-Yves Jeholet(@ PYJeholet) link