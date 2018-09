CdH-kandidaat stapt op na diefstal op kabinet Milquet ADN

Gemeenteraadslid Mohamed El Hamrouni verzaakte maandag aan zijn plaats op de cdH-CD&V-lijst in Brussel. "Om privéredenen", klonk het toen. Maar nu blijkt dat de man in juni schuldig werd bevonden aan diefstal op het kabinet van zijn partijgenoot en toenmalig minister Joëlle Milquet. Dat meldt de Brusselse nieuwssite Bruzz.be.

Mohamed El Hamrouni verscheen op 25 juni van dit jaar voor de rechter. Die achtte het bewezen dat de man in 2013 een computer had gestolen op het kabinet van toenmalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH). Dat heeft de redactie van Bruzz vernomen en werd bevestigd door de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart.



Omdat de feiten al vijf jaar oud waren, sprak de rechter ook een opschorting van straf uit. Als El Hamrouni twee jaar lang niet meer in contact komt het gerecht, dan behoudt hij een blanco strafblad.

Vaag

Lijsttrekker Didier Wauters zegt dat hij niet op de hoogte was van de zaak, tot El Hamrouni hem enkele dagen geleden opzocht om hem op de hoogte te brengen van zijn beslissing om ontslag te nemen als gemeenteraadslid en kandidaat. "Ook dan bleef hij vaag over de redenen, maar na navraag bleek dat er iets in de juridische sfeer was. Natuurlijk had ik liever gehad dat hij me eerder over die zaak sprak, maar beter zo dan niets zeggen. Ik hoop nu vooral dat hij in alle rust zijn leven weer op de rails krijgt."

Dronken

El Hamrouni zetelde al in de gemeenteraad, maar nam daar zelden het woord. Toen hij dat eerder dit jaar wel deed, bleek hij ook nog eens te veel gedronken te hebben. De partij laat weten dat ze het probleem toen uitgesproken hebben en El Hamrouni op de goede weg leek.