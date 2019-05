CdH-Kamerlid: “Niet enkel nederlaag voor ons, maar voor hele democratie” kg

27 mei 2019

13u49

Bron: Belga 0 Kamerlid Georges Dallemagne erkent de nederlaag van het cdH, dat bij de verkiezingen van gisteren een derde van de verkozenen verloor. "Dit is een nederlaag, dat is duidelijk, ook al ben ik zeer tevreden over mijn persoonlijke score die ik heb verdubbeld", verklaarde hij bij zijn aankomst aan het partijbureau.

Volgens Dallemagne is het cdH niet de enige partij die een terugslag kende. Hij verwees daarbij naar het verlies van de traditionele partijen in het zuiden van het land, maar ook in Vlaanderen dat een doorbraak van extreemrechts kende.



"We hebben eigenlijk een nederlaag van de hele democratie meegemaakt. De toekomst van het land staat op het spel. We beleven een ernstig moment. Het zal niet gemakkelijk zijn om om te gaan met de versplintering van de politieke machten. Vandaag moeten we ons dus verenigen", aldus Dallemagne, die niemand met de vinger wilde wijzen voor de nederlaag van zijn partij.

Milquet: “Geschokt”

Oud-minister en partijvoorzitter Joëlle Milquet zei "geschokt" en bezorgd" te zijn door de opmars van Vlaams Belang: "Ik ben diep geschokt dat Vlaams Belang een bruine vloedgolf heeft veroorzaakt. Dat is er verontrustend", zei ook zij bij haar aankomst aan het politiek bureau van het cdH. Voor haar is een coalitie zonder N-VA best mogelijk, ook als is het de grootste partij.

