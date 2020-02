CdH-Kamerlid Dallemagne verliest wellicht onschendbaarheid wegens snelheidsovertreding ttr

12 februari 2020

15u36

Bron: belga 0 CdH-Kamerlid Georges Dallemagne zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding. De Kamer keurt normaal gezien donderdag de opheffing goed van zijn parlementaire onschendbaarheid.

De politicus werd anderhalf jaar geleden geflitst toen hij meer dan 80 km per uur reed op een plaats waar maximum 50 km per uur toegelaten is. Het openbaar ministerie stelde hem een minnelijke schikking van 363 euro voor. Omdat dat bedrag na verscheidene rappels nog altijd niet was betaald, wou het parket hem voor de politierechtbank dagen. Om dat te kunnen doen, heeft de procureur-generaal van Brussel aan de Kamer gevraagd om de onschendbaarheid van Dallemagne op te heffen.

Dallemagne erkent de fout te hebben begaan en zegt dat hij de minnelijke schikking uit onachtzaamheid had laten liggen. Hij heeft die intussen wel betaald, maar dat wil niet zeggen dat de strafvordering vervalt. De Commissie Vervolgingen van de Kamer stelt unaniem voor om de onschendbaarheid van Dallemagne op te heffen. Morgen moet de plenaire Kamer hierover stemmen.

De plenaire Kamer moet zich ook uitspreken over de onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker. Een vroegere schepen van Middelkerke had tegen hem klacht ingediend wegens laster en eerroof. Wellicht zal de Kamer de onschendbaarheid niet opheffen. De Kamercommissie Vervolgingen oordeelde immers dat het gerechtelijk onderzoek onvolledig werd gevoerd. Bovendien wou het parket van Brugge zelf voor de raadkamer de buitenvervolgingstelling van Dedecker vragen.