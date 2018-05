CdH en Ecolo bekvechten over dood Mawda: "Emotionele tweets? Groen populisme dat we wel vaker terugzien" HA

22 mei 2018

11u45

Bron: Belga 0 CdH-voorzitter Benoît Lutgen verwijt oppositiepartner Ecolo "groen populisme" en "politieke recuperatie" van het overlijden van het 2-jarige Koerdische meisje Mawda. De co-voorzitster van de Franstalige groenen Zakia Khattabi had de dood van het kind op Twitter "het resultaat van een steeds repressievere politiek" genoemd en zei dat de regering verantwoordelijk was, maar dat vindt Lutgen "onwaardig".

De 2-jarige Mawda kwam vorige week om het leven toen de bestelwagen waar zij met haar gezin en tientallen migranten in zat, achtervolgd werd door de politie. Ze werd geraakt door een kogel, mogelijk door een agent afgevuurd. Het parket en het Comité P. onderzoeken de zaak nog, maar voor Khattabi is het duidelijk dat het meisje het slachtoffer is geworden van een "steeds hardere migratiepolitiek" en dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) politiek verantwoordelijk zijn.

CdH-voorzitter Benoît Lutgen vindt dat een brug te ver. "Men verstuurt emotionele tweets zonder de minste terughoudendheid en zonder de exacte omstandigheden van het drama te kennen", zegt hij in een interview met Le Soir. "Dit is een soort groen populisme dat we de laatste maanden wel vaker terugzien." Op de Franstalige radio Bel-RTL voegde Lutgen er nog aan toe dat Khattabi zich schuldig maakt aan "politieke recuperatie" van de dood van het meisje. "Ik wil migranten niet tegenover de politie plaatsen, zoals Khattabi doet. Dat is politieke recuperatie en ik vind dat onwaardig", klonk het.

Met zijn uitspraken fluit hij indirect ook zijn eigen vicevoorzitter Hamza Fassi Fihri terug. Die laatste had vorige vrijdag op Facebook gezet dat de peuter "het kleine slachtoffertje van het onmenselijke asielbeleid van de regering" is geworden.