CdH eist ontslag van Theo Francken ep

17u30

Bron: Belga 31 Photo News Minister van Asiel en Migratie Theo Francken wordt beschuldigd van leugens. Oppositiepartij cdH veroordeelt vandaag de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over het voortbestaan van de federale regering en vraagt het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

De Wever verbond zondag het lot van Francken aan dat van zijn partij. Als de andere meerderheidspartijen het ontslag van Francken eisen in de zaak van de Soedanezen die zeggen gefolterd te zijn, dan laat de N-VA de regering vallen, zei hij. De Wever lijkt zo de uitkomst niet af te wachten van het onderzoek naar wat met de Soedanezen gebeurd is toen ze vanuit België terug naar hun eigen land keerden.

Ondergeschikte evalueert baas

"Het is onaanvaardbaar dat de voorzitter van een meerderheidspartij weegt op de beslissingen van de regering", klinkt het bij het cdH, dat zich vragen stelt bij de onafhankelijkheid van het onderzoek. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is volgens de wet onafhankelijk, maar valt onder de bevoegdheid van Francken. "Wat moeten we denken van een baas die door zijn ondergeschikte wordt geëvalueerd?", zegt het cdH.

De Franstalige christendemocraten en humanisten hekelen ook de "leugens" van Francken, waarop premier Michel niet gereageerd zou hebben, ondanks het feit dat hij erdoor in moeilijkheden werd gebracht in het parlement.

Motie van wantrouwen

"In zo'n klimaat van agressie, volgzaamheid en slechte verstandhoudingen is het volgens het cdH onmogelijk om op een correcte manier efficiënte en menselijke economische en sociale hervormingen door te voeren", luidt het. De partij kondigt aan dat ze donderdag, tijdens de plenaire vergadering van de Kamer, een motie van wantrouwen tegen Francken zal indienen.