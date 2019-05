CdH boort nieuwe Zweedse coalitie de grond in: “Op geen enkele manier met N-VA in regering” TT

21 mei 2019

08u33

Bron: Belga 18 CdH zal "op geen enkele manier" besturen met de N-VA. Dat zegt cdH-voorzitter Maxime Prévot vandaag in L'Echo. De kansen dat er een heruitgave komt van de centrumrechtse Zweedse coalitie, worden op die manier met de dag kleiner.

In de peilingen heeft de huidige coalitie al een tijdje geen meerderheid meer. In de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws van afgelopen vrijdag kwam de combinatie N-VA, CD&V, Open Vld en MR slechts aan 69 zetels, terwijl er minstens 76 nodig zijn voor een meerderheid in de Kamer. Aangevuld met cdH zou de coalitie aan 73 zetels komen, nog steeds te weinig, maar toch al dichter bij de meerderheid (zie zetelverdeling onderaan).

Het zou dan ook logisch lijken om de Zweedse coalitie indien nodig uit te breiden met de Franstalige humanisten, maar dat zal niet gebeuren, zegt cdH-voorzitter Maxime Prévot. Eerder zei Prévot ook al 'non' tegen N-VA-kopstuk Jan Jambon als premier. Daarmee liet hij de deur open voor een federale regering met de N-VA die door een premier van een andere partij wordt geleid.

Nu gaat hij een stap verder. "Op geen enkele manier zal het cdH deel uitmaken van een tweede Zweedse coalitie. Op geen enkele manier zal onze partij bijdragen aan een regering met de N-VA. We willen de Franstalige krachten bundelen met de andere Vlaamse krachten, zodat de N-VA op de bank moet gaan zitten.”

“De keuze is duidelijk”

Bij N-VA wordt meteen gereageerd op het veto. “Prévot geeft nu eindelijk de duidelijkheid die CD&V weigert te verschaffen. Op 26 mei is de keuze duidelijk: ofwel worden de Vlamingen de volgende vijf jaar geregeerd door een Franstalig rood-groen front aangevuld met de christendemocraten, ofwel maken de Vlamingen de N-VA sterk genoeg om dat te blokkeren”, luidt het in een reactie aan Belga.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo lijkt het veto van cdH te betreuren. “Nu christendemocraten naar links kijken is een sterke liberale as en een stem voor Open Vld meer dan ooit van tel. Stilaan de enige manier om maandenlange communautaire blokkering of een rooms-rood-groene belastingregering te vermijden”, aldus De Croo op Twitter.

Dat ‘rood-groen front samen met de christendemocraten’, of de ‘rooms-rood-groene belastingregering’, de zogenaamde Olijfboomcoalitie van Groen-Ecolo, sp.a, PS, CD&V en cdH, haalde in onze peiling met 75 net één zetel te weinig om aan een meerderheid te komen.

Ecolo: “Of het klimaat, of N-VA, geen compromis mogelijk”

Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo, maakte vanmorgen op de radio van BEL-RTL evenzeer duidelijk dat N-VA voor de Franstaligen groenen een ‘no go' is. “Het is of het klimaat, of de N-VA, daar is geen enkel compromis over mogelijk. “Of het klimaat met de ecologisten en de ecologische en solidaire transitie, of de N-VA met een enge en gesloten samenleving, met angst en soberheid.”

Meer over N-VA

politiek

CdH