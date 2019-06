CdH bereid om vanuit oppositie voor "nationale eenheid" te zorgen bvb

06 juni 2019

10u29

Bron: Belga 0 De keuze van het cdH om de komende vijf jaar op alle niveaus op de oppositiebanken plaats te nemen is definitief, maar dat wil niet zeggen dat de Franstalige humanisten niet bereid zijn om hun verantwoordelijkheid op te nemen en indien nodig voor "nationale eenheid" te zorgen. Dat heeft voorzitter Maxime Prévot vandaag gezegd op La Première. Zo'n eenheid zou volgens hem nodig kunnen zijn om extreemrechts een halt toe te roepen, communautaire vrede te garanderen of noodzakelijke klimaatmaatregelen te nemen.

Prévot verwees naar de groenen, die enkele jaren geleden vanuit de oppositie de zesde staatshervorming mee goedkeurden. "Wij dragen een zin voor verantwoordelijkheid. Als onze vijf bescheiden zetels (in de Kamer, red.) nodig zouden zijn om extreemrechts tegen te houden, de stabiliteit van het land of de communautaire vrede te waarborgen, of beslissingen te nemen in zaken van groot belang, zoals het klimaat, dan is het logisch dat we positief zouden antwoorden als het erop aankomt de nationale eenheid te bewaren", legde hij uit. "Maar we kunnen onze stemmen ook vanop de oppositiebanken aandragen, zonder dat we deel moeten uitmaken van een regering."

Bij het cdH wordt de vaststelling gemaakt dat centrumpartijen overal in Europa, behalve in Frankrijk, in de verdrukking zijn geraakt. De partij wil zich heruitvinden in de oppositie, zo besliste ze gisteren. Maar waar moet deze oefening toe leiden? Wat zal het politiek project van het cdH zijn? Zal de partij een nieuwe naam krijgen? Of wordt heel de partij hertekend? Prévot zegt dat niets uit te sluiten valt.