CD&V zet voor het eerst chassidische jood op de lijst in Antwerpen Redactie

16 april 2018

22u23

Bron: Belga 2 De Antwerpse CD&V geeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de negende plaats op de lijst aan Aron Berger, een ultraorthodoxe jood. Dat meldt Joods Actueel.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wil het nieuws voorlopig niet officieel bevestigen, maar laat weten dat hij woensdag meer tekst en uitleg geeft over de lijstvorming tijdens een bezoek aan enkele joodse instellingen. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen.

Berger is 42 en zegt aan Joods Actueel dat hij deel uitmaakt van een "echte sinjorenfamilie" die al vier generaties verankerd is in Antwerpen. In zijn gemeenschap is hij onder meer bekend voor zijn vrijwilligerswerk bij de sociale hulporganisatie De Centrale. Hij geeft ook al jaren inburgeringslessen.

Opmerkelijk is dat Berger zegt te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote. CD&V zou daar begrip voor tonen.

