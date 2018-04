CD&V zet voor het eerst chassidische jood op de lijst in Antwerpen Redactie

16 april 2018

22u23

Bron: Belga 2 De Antwerpse CD&V geeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de negende plaats op de lijst aan Aron Berger, een ultraorthodoxe jood. Dat meldt Joods Actueel.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wil het nieuws voorlopig niet officieel bevestigen, maar laat weten dat hij woensdag meer tekst en uitleg geeft over de lijstvorming tijdens een bezoek aan enkele joodse instellingen. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen.

Berger (42) wil "in de politiek erop toezien dat bij het stemmen van regels en wetten ook rekening wordt gehouden met onze gemeenschap", stelt hij. Hij zegt ook te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel (en dus onverdoofd) slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote.

CD&V zou daar begrip voor tonen. Al fronst CD&V-kamerlid Els Van Hoof, tot voor kort voorzitter van Vrouw en Maatschappij, de wenkbrauwen. "Elkaar de hand schudden hoort tot onze cultuur. Dat niet willen doen, lijkt mij erg verregaand." Ook Marga De Meyer van de Vrouwenraad reageert verbolgen. "Treurig. Of kandidaten binnen de waarden van een partij passen is niet meer belangrijk. Dit is puur om op joodse stemmen te jagen en dat vind ik echt jammer."

CD&V-politici waren maandagavond niet bereikbaar voor commentaar, of wensten geen commentaar te geven.

