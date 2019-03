CD&V wil volledig Brussels Gewest als hoofdstad YW

08 maart 2019

15u37

Bron: Bruzz 0 Als het van CD&V afhangt, wordt niet langer Brussel-Stad maar het Brussels Gewest de hoofdstad van België. Zo zouden de 117 miljoen euro die jaarlijks naar Brussel-Stad als hoofdstad vloeien beter verdeeld kunnen worden onder de 19 gemeenten. Dat schrijft Bruzz.

CD&V komt met een opmerkelijk voorstel op de proppen. Als het van hen afhangt, zou niet langer Brussel-Stad, maar het Brussels Gewest de hoofdstad van ons land moeten worden. Op die manier zouden de subsidies beter verdeeld kunnen worden onder de verschillende deelgemeenten. Die worden onder meer verstrekt om betogingen in goede banen te leiden.

“We willen met dat geld een fonds oprichten. De gemeenten die een project hebben dat ook voor het gewest een meerwaarde kan betekenen, kunnen dan aanspraak maken op extra financiering”, zegt Anton Maertens, woordvoerder van Bianca Debaets (CD&V).

Daarnaast zou ook op andere vlakken het een en het ander veranderen. Zo zou Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) de buitenlandse delegaties ontvangen, terwijl die eer nu nog weggelegd is voor Philippe Close (PS), de burgemeester van Brussel. Voorts zouden deze delegaties ook in de andere stadhuizen ontvangen kunnen worden en dus niet meer enkel en alleen voorbehouden zijn voor het Brusselse stadhuis.

Hammich Wafaa, de woordvoerster van Close, wilde niet reageren op het voorstel. “We geven hier geen commentaar op tot na de verkiezingen.”

Of CD&V in haar opzet slaagt, is nog maar zeer de vraag. Daarvoor heeft ze namelijk een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer.