CD&V wil Vlaamse fietssnelwegen doortrekken tot in hartje Brussel SVM

16 maart 2019

07u07

Bron: Belga 0 Momenteel worden slechts twee van de vijftien Vlaamse fietssnelwegen in de Brusselse rand doorgetrokken tot het centrum van de hoofdstad. Dat stimuleert pendelaars niet meteen om met de fiets naar het werk te trekken. Met het Belirisfonds wil Benjamin Dalle, de Brussels CD&V-lijsttrekker voor het Vlaams parlement, de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel versterken en ervoor zorgen dat de fietssnelwegen tot in Brussel reiken.

Onderzoek van Brussels Studies geeft aan dat bijna de helft van de werknemers in Brussel de wagen gebruikt voor woon-werkverkeer. Van de werknemers die op 10 tot 15 kilometer van hun werkplek in de hoofdstad wonen, maakt slechts 1,5 procent gebruik van de fiets. Dat aantal zou volgens Dalle aanzienlijk kunnen stijgen indien de fietssnelwegen niet zouden stoppen aan de gewestgrens.

"Wat heb je aan een fietssnelweg als je op het einde van je traject het drukke en chaotische Brusselse verkeer in moet?”, vraagt Dalle zich af. Hij stelt vast dat er in Vlaams-Brabant plannen voor heel wat nieuwe fietssnelwegen zijn, en ook in Brussel staan projecten voor de fiets op de agenda. "Waarom stemmen we dergelijke projecten niet beter op elkaar af? "

Dalle wil dat voor elke gewestgrensoverschrijdende fietssnelweg een projectoverleg wordt georganiseerd om ervoor te zorgen dat ze doorlopen tot het Brusselse stadscentrum. "De gewesten kunnen via Beliris projecten financieren die van belang zijn voor de brede regio in en rond Brussel. Vandaag zit daar nog te veel ruis op de lijn en stranden projecten vaak alvorens ze van start gaan. Het aanleggen van dit soort gezamenlijke fietssnelwegen kan een eerste concreet project zijn dat gezamenlijk wordt uitgevoerd", klinkt het. De CD&V’er pleit in één adem ook voor uniforme bewegwijzering in Vlaanderen en Brussel.