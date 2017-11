CD&V wil verplichte derdenrekening voor vastgoedmakelaars LVA

05u31

Bron: Belga 0 belga Raf Terwingen (CD&V). CD&V-Kamerlid Raf Terwingen wil een verplichte derdenrekening invoeren voor vastgoedmakelaars, waar ze bijvoorbeeld de voorschotten van hun klanten op moeten storten. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in dat dinsdag in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer wordt besproken. Het geld van klanten wordt zo beter beschermd en dat versterkt het vertrouwen in de makelaar, meent de CD&V'er.

Voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten is een derdenrekening al verplicht. Het gaat om een afzonderlijke bankrekening, waar cliënten bijvoorbeeld de voorschotten die ze betalen, kunnen storten. Het geld komt dan niet bij het privévermogen van de notaris of de advocaat én het is ook wettelijk beschermd: bij een eventueel faillissement, komt het bedrag niet in de failliete boedel terecht.

Minister van Economie Kris Peeters kondigde eerder dit jaar al aan dat hij de regels voor vastgoedmakelaars wil verstrengen. Daarbij kwam onder meer ook de verplichte derdenrekening in beeld. Zijn partijgenoot Raf Terwingen dient nu een wetsvoorstel in bij de Kamer. "Er moet een duidelijke afscheiding komen tussen het privévermogen en professionele vermogen van de vastgoedmakelaar", meent hij. "Daardoor worden geldsommen, die hem door de klanten zijn toevertrouwd, beter beschermd. Ze kunnen niet meer gebruikt worden voor andere doeleinden en bij een eventueel faillissement vallen ze ook buiten het faillissement, wat het vertrouwen versterkt", zegt Terwingen.

Alles via de derdenrekening

Concreet stelt Terwingen voor om alle geld van cliënten enkel via de derdenrekening te verhandelen, en dus niet alleen voorschotten. Op het aantal derdenrekeningen, staat in zijn voorstel geen limiet. "Dat is in de praktijk niet haalbaar of wenselijk. De financiële crisis toonde aan hoe belangrijk het is om grote bedragen te spreiden over meerdere kredietinstellingen", besluit Terwingen.