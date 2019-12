CD&V wil strenger terugkeerbeleid en meer controle op gezinshereniging KVDS

22 december 2019

10u51 18 De CD&V pleit voor een strenger terugkeerbeleid. Dat meldt De Zondag. De partij vindt onder meer dat de Dienst Vreemdelingenzaken hervormd moet worden zodat die sneller werkt en dat er meer controle moet komen op het naleven van de voorwaarden rond gezinshereniging.

“De terugkeer is de zwakke schakel van ons asiel- en migratiebeleid”, aldus federaal parlementslid Franky Demon in De Zondag. “Wie recht heeft om in ons land te blijven, moet dat kunnen. Maar wie dat recht niet heeft, moet uitgewezen worden. Daar zit echter een probleem. Het gemiddelde terugkeercijfer in Europa ligt op 36,7 procent. Wij halen amper 18 procent.”

Maatregelen

Demon wil in de volgende legislatuur minstens het Europese gemiddelde halen, zo klinkt het. Daarvoor schuift CD&V een aantal maatregelen naar voren die in het volgende regeerakkoord moeten staan. Het gaat onder meer om een hervorming van de Dienst Vreemdelingenzaken na een grondige externe audit, zodat asielaanvragen sneller worden afgehandeld. Dat kan door te investeren in mensen en middelen. En verder meer controle op het naleven van de voorwaarden rond gezinshereniging, want dat gebeurt volgens Demon bijna niet.





In het kader van het terugkeerbeleid vindt CD&V dat woonstbetredingen bespreekbaar moeten zijn. “Als blijkt dat hier op het terrein nog problemen rond bestaan, zullen we indien nodig een wettelijk initiatief nemen hierrond. Er moeten voldoende juridische waarborgen zijn”, stelt het Brugse Kamerlid.





Ook het lokale niveau moet beter ondersteund worden. Zo kan bijvoorbeeld de lokale politie vrijgesteld worden van een aantal taken op een plaats waar een asielcentrum geopend wordt.

Er moet ook werk gemaakt worden van een flexibel opvangmodel voor asielzoekers, volgens Demon, “met voldoende bufferplaatsen, een evenwichtige spreiding en een goed evenwicht tussen collectieve en individuele opvangplaatsen. Zo vermijden we dat we telkens opvangplaatsen moeten openen en weer sluiten, met alle mogelijke onrust van dien”, klinkt het nog in Het Nieuwsblad.