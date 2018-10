CD&V wil sociale voordelen voor sportclubs inperken: “Spelers betalen nu minder sociale bijdragen dan een verpleegster” kv

27 oktober 2018

04u25

Bron: Belga 0 CD&V heeft een wetsvoorstel klaar dat de fiscale en sociale voordelen aan sportclubs wil afbouwen. "Spelers en clubs betalen een pak minder sociale bijdragen dan bijvoorbeeld een verpleegster, architect of postbode. Dat kan niet de bedoeling zijn", zeggen de CD&V-Kamerleden Roel Deseyn en Stefaan Vercamer. Ze willen ook een hoger minimumloon voor buitenlandse sporters.

Na het uitbreken van het fraudeschandaal in het Belgisch voetbal gingen er al verschillende politieke stemmen op om de fiscale en sociale voordelen die clubs nu krijgen te herbekijken. Profsporters betalen verminderde sociale bijdragen en profclubs krijgen al jaren fiscale kortingen op hun spelerslonen, om zo de discriminatie met buitenlandse spelers weg te werken en de clubs ruimte te geven voor investeringen in de jeugdwerking.

"De bestaande voordelen schieten hun oorspronkelijke doel voorbij", zeggen de CD&V-Kamerleden. "We stellen vast dat de situatie vandaag is scheefgegroeid en dat het vaak de voetbalsector alleen is die de vruchten plukt. Spelers en clubs betalen een pak minder sociale bijdragen dan bijvoorbeeld een verpleegster, architect of postbode. Dat kan niet de bedoeling zijn".

Met hun wetsvoorstel, dat vooral een aanzet tot een parlementair debat moet zijn, willen Deseyn en Vercamer de uitwassen weg. Ze stellen onder meer voor de RSZ-voordelen enkel voor te behouden voor sporters met een maximum jaarloon van 81.600 euro. "De voorbije tien jaar kostten de voetballonen de Schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. We willen de bestaande voordelen herbekijken naar hun oorspronkelijke doel en opnieuw een rechtvaardige spanning creëren ten aanzien van andere jobs. Daarbij raken we niet aan de kleinere clubs en minder verdienende sporters die de steunmaatregelen wel degelijk nodig hebben", zeggen Deseyn en Vercamer.

CD&V wil ook de loongrens voor niet-EU-spelers optrekken, omdat die lager ligt dan in de buurlanden.