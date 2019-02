CD&V wil partij van Orban uit de Europese Volkspartij zetten TT

28 februari 2019

CD&V en cdH willen Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban, uit de Europese Volkspartij (EVP) zetten. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke.

“Samen met Maxime Prevot van cdH en met onze Luxemburgse zusterpartij, net brief verstuurd aan EVP-voorzitter Joseph Daul”, zegt Beke op Twitter. “Met officiële vraag om Orban en Fidesz uit EVP te zetten. Wie continu ingaat tegen christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats.”



Orbán en zijn partij Fidesz worden al langer met de vinger gewezen omdat in Hongarije de fundamentele waarden, vrijheden en de rechtsstaat in gevaar zouden zijn. Het Europees Parlement stemde om die reden vorig jaar in met een “atoombomprocedure” tegen Hongarije, waarmee dat land tijdelijk het stemrecht op Europese ministerraden zou kunnen verliezen.

Poster

De EVP, de Europese alliantie van christendemocratische en conservatieve partijen, hield Fidesz echter lang aan boord. Maar na een nieuwe campagne tegen migratie waarin Orbán de beeltenis van EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gebruikte naast die van de Amerikaanse zakenman met Hongaarse roots George Soros , zei Juncker vorige week zelf dat Orbán niet meer thuishoort in de EVP. “U hebt ook het recht te weten wat Brussel aan het voorbereiden is!”, zo stond in vette letters op de poster.



Volgens de campagne willen “zij” verplichte quota voor de hervestiging van vluchtelingen invoeren, het recht van de lidstaten op grensbewaking verzwakken en immigratie makkelijker maken via migrantenvisa. Junckers woordvoerder sprak van een “lachwekkende samenzweringstheorie”. “De Commissie heeft zich geëngageerd om desinformatie en fake news te bestrijden, en dit is geen uitzondering. De campagne van de Hongaarse regering is niet te geloven. Het is shockerend dat zo’n belachelijke samenzweringstheorie in die mate de mainstream heeft bereikt”, stelde de woordvoerder.

“Volledig in tegenspraak met waarden EVP”

Vorige week zei voormalig Europees President Herman Van Rompuy hetzelfde. “We hebben allemaal ontzettend veel geduld met Viktor Orbán. Het is zo klaar als iets dat wat Orbán doet volledig in tegenspraak is met de waarden van de EVP. Bondskanselier Angela Merkel heeft zich volledig solidair verklaard met Jean-Claude Juncker. Dat was het signaal dat nog ontbrak om te zeggen ‘Op termijn - misschien niet voor morgen - maar op termijn heb je geen plaats’.”

Fidesz levert momenteel 11 van de 219 EVP-leden in het Europese parlement. De EVP-fractie beraadt zich volgende week over de positie van Fidesz. Een procedure tot uitsluiting wordt officieel opgestart indien zeven partijen uit minstens vijf landen zo’n verzoek indienen. De uiteindelijke beslissing moet genomen worden in de Politieke Vergadering, waarin de partijleiding, de leiding van de parlementsfractie en een vertegenwoordiger van elke partij zetelt.

