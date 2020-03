CD&V wil onnodige besnijdenis niet meer laten terugbetalen kg

02 maart 2020

16u57

Bron: Belga 0 Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) steunt de piste om de besnijdenis van jongens niet langer te laten terugbetalen door het Riziv indien die niet plaatsvond om medische redenen. Ze volgt daarmee het advies van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

Uit cijfers die Van Hoof opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) blijkt dat er in 2018 in ons land 25.946 besnijdenissen werden terugbetaald. De meeste vonden plaats bij jongens onder de vijf jaar (58 procent). Bij jongens onder de vijftien jaar is sprake van bijna 20.000 besnijdenissen.

Tegen een besnijdenis staat een honorarium van 107,64 euro, dat volledig wordt terugbetaald. In totaal kostten besnijdenissen het Riziv 2,7 miljoen euro.

Niet-medische redenen

"Als er een medische noodzaak is voor een besnijdenis moet het RIZIV dit absoluut terugbetalen", vindt CD&V'ster Van Hoof. "Dan gaat het om een medische behandeling. Maar volgens experts is dit slechts een minderheid van de gevallen. De meeste ouders laten hun zonen besnijden om cultureel-religieuze redenen of omwille van foute ideeën omtrent hygiëne." En in die gevallen wil ze niet dat het Riziv nog terugbetaalt.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om besnijdenissen bij jongens. Vrouwenbesnijdenis is volledig verboden in ons land. Van Hoof maakt nog een kanttekening bij de cijfers. Die slaan enkel op de besnijdenissen die werden terugbetaald en zeggen dus niets over het totale aantal besnijdenissen.