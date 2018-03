CD&V wil online gokken onder de 21 jaar verbieden SVM

02 maart 2018

19u04

Bron: Belga 1 CD&V wil de minimumleeftijd voor online gokken op 21 jaar brengen. Nu is dat enkel het geval voor casinospelen. "Ik kan geen enkele reden bedenken waarom de leeftijdsgrens van 21 niet zou mogen gelden voor bijvoorbeeld loterijspelen op internet en sportweddenschappen", zegt kamerlid Els Van Hoof. Zij heeft hierover de voorbije jaren al wetsvoorstellen ingediend.

Kinderen en jongeren komen op steeds jongere leeftijd in contact met kansspelen. Zo blijkt dat een derde van de 10- tot 12-jarigen speelt met krasloten. 11% kon deze lotjes gewoon in de winkel kopen, zonder enige legitimatie. Uit eerder Europees onderzoek in 2015 bleek dat minstens 14% van de 16-jarigen al online om geld heeft gespeeld.

"Het is enorm problematisch dat jongeren op zo'n jonge leeftijd in aanraking komen met kansspelen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat menselijke hersenen tot de leeftijd van 24 jaar extra vatbaar zijn voor het ontwikkelen van verslavingen, ongeacht of het gaat om roken, drugs of gokken."

"Naast het kopen van krasloten in de winkel is online gokken bij jongeren een enorm probleem. De nationale loterij zou hierin het goede voorbeeld moeten geven en de leeftijd moeten verhogen naar 21 jaar, online om te beginnen", zegt Van Hoof.

Sp.a pleit zelfs voor een totaalverbod op online gokken. "Maar dat is niet zo eenvoudig", stelt Peter Vanvelthoven. "In afwachting willen we een verbod op reclame, moet er een betere identiteitscontrole komen en moeten we af van de speelbonussen."